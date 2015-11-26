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Новый альбом группы ДЕКРЕСТАЛЬ доступен для прослушивания





Привет, друзья!!! Как и обещали, представляем вам наш новый альбом. Его роды сильно затянулись, но мы его всё же выносили и подарили ему жизнь!

Данный альбом другой. Совсем другой. Он стал переломной вехой в направлении нашего творчества. Так случилось, что в современном обществе в тренде абсолютно бессмысленные и пустые вещи, затмевающие неудобную действительность, в которой много избегаемых тем, и, к сожалению, самым популярным способом их обсуждения остаётся только звонкая Тишина!

Желаем вам приятного прослушивания!







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