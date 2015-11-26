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Новая песня JANE AIR
Мэтры русской альтернативы врываются в надвигающуюся пургу с леденящим душу треком, выполненным по всем канонам олдскульного металла. Холодное дыхание тяжелого таёжного хардкора и древняя русская пословица ссыльных поселенцев в английской интерпретации пробивают трек морозным панчем и раскачивают сосны, обрушивая на головы слушателей снег с вековых деревьев. Кровь на ледяном насте и романтика беглых арестантов пронизывают сердца страхом и создают неповторимое новогоднее настроение. |
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