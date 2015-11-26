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*Kursani*



30 дек 2021 : 		 Новый альбом группы KURSANI доступен для прослушивания

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Новый альбом группы KURSANI доступен для прослушивания


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Новый альбом группы KURSANI "Солдат гормональной войны" доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


30 дек 2021, 15:21		Вот это просто охуенная группа, реально вернули ненависть в хардкор


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