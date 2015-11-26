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Новый альбом группы KURSANI доступен для прослушивания





Новый альбом группы KURSANI "Солдат гормональной войны" доступен для прослушивания ниже.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19223774'>Солдат гормональной войны</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8868179'>Kursani</a> на Яндекс.Музыке





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