Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания [50]
*Новая песня группы ЛЕГИОН [17]
*Новое видео FALLCIE [13]
*Новый ЕР группы ШЛЕМ доступен для прослушивания [13]
*Новый альбом проекта КРОШКА НЕТОПЫРЬ И МАЛЫШ МЁРТВАЯ ГОЛОВА доступен д... [8]
[= ||| все новости группы



*Neorhythm*



30 янв 2022 : 		 Новый ЕР NEORHYTHM доступен для прослушивания

8 сен 2021 : 		 Новая песня NEORHYTHM

| - |
|||| 30 янв 2022

Новый ЕР NEORHYTHM доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
Перед выпуском в следующем году нашего большого третьего альбома, мы решили собрать для Вас в одно EP под названием «Триада» все три уже вышедших в этом году русскоязычных сингла. Они предваряют альбом, на котором будет уже во всей полноте раскрыта концепция нашего собственного эннеаграмматического психоанализа Человека. Это не специальный отдельный релиз, а некое диалектическое обобщение и просто сборник-подарок для Вас, но с немного альтернативными, отличающимися от сингловых, версиями песен.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 72

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом