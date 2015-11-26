30 янв 2022



Новый ЕР NEORHYTHM доступен для прослушивания





Перед выпуском в следующем году нашего большого третьего альбома, мы решили собрать для Вас в одно EP под названием «Триада» все три уже вышедших в этом году русскоязычных сингла. Они предваряют альбом, на котором будет уже во всей полноте раскрыта концепция нашего собственного эннеаграмматического психоанализа Человека. Это не специальный отдельный релиз, а некое диалектическое обобщение и просто сборник-подарок для Вас, но с немного альтернативными, отличающимися от сингловых, версиями песен.

<a href="https://neorhythm.bandcamp.com/album/triad">Triad by Neorhythm</a>





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