|
|
|
все новости группы
|
30 янв 2022
Новый ЕР NEORHYTHM доступен для прослушивания
Перед выпуском в следующем году нашего большого третьего альбома, мы решили собрать для Вас в одно EP под названием «Триада» все три уже вышедших в этом году русскоязычных сингла. Они предваряют альбом, на котором будет уже во всей полноте раскрыта концепция нашего собственного эннеаграмматического психоанализа Человека. Это не специальный отдельный релиз, а некое диалектическое обобщение и просто сборник-подарок для Вас, но с немного альтернативными, отличающимися от сингловых, версиями песен. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).