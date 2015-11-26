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13 янв 2022
Новый альбом группы РЕВОЛЮЦИЯ доступен для прослушивания
"Иллюзорный мир", новый альбом группы РЕВОЛЮЦИЯ, доступен для прослушивания ниже.
1. Иллюзорный мир (feat. Виктор Смольский)
Муз. А. Кэп/Е. Колесников — Сл.А. Жуков
2. Реальный герой
Муз. А. Кэп — сл. А. Жуков
3. Город зла (feat. Евгений Колчин)
Муз. А. Кэп/С. Ванюшин — сл.А. Жуков
4. Слышу
Муз. А. Кэп — сл. Ю. Кей
5. Всё не зря (feat. Вячеслав Молчанов)
Муз. А. Кэп/ Е. Колесников — сл. А. Жуков
6. Говорит Москва!
Муз. С. Ванюшин — сл. А. Кэп
7. Плавится лёд
Муз. Е. Колесников — сл. Е. Игнатова
8. TOXIC PEOPLE
Муз. С. Ванюшин — сл. А. Жуков
9. Ну вот и всё
Муз. А. Кэп — сл. А. Жуков
10. Дар единства
Муз. А. Кэп/Е. Колесников — сл. Е. Игнатова
11. Слышу (bonus - feat. Елена Минина)
Муз. А. Кэп — сл. Ю. Кей
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