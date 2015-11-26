13 янв 2022



Новый альбом группы РЕВОЛЮЦИЯ доступен для прослушивания





"Иллюзорный мир", новый альбом группы РЕВОЛЮЦИЯ, доступен для прослушивания ниже.



1. Иллюзорный мир (feat. Виктор Смольский)

Муз. А. Кэп/Е. Колесников — Сл.А. Жуков



2. Реальный герой

Муз. А. Кэп — сл. А. Жуков



3. Город зла (feat. Евгений Колчин)

Муз. А. Кэп/С. Ванюшин — сл.А. Жуков



4. Слышу

Муз. А. Кэп — сл. Ю. Кей



5. Всё не зря (feat. Вячеслав Молчанов)

Муз. А. Кэп/ Е. Колесников — сл. А. Жуков



6. Говорит Москва!

Муз. С. Ванюшин — сл. А. Кэп



7. Плавится лёд

Муз. Е. Колесников — сл. Е. Игнатова



8. TOXIC PEOPLE

Муз. С. Ванюшин — сл. А. Жуков



9. Ну вот и всё

Муз. А. Кэп — сл. А. Жуков



10. Дар единства

Муз. А. Кэп/Е. Колесников — сл. Е. Игнатова



11. Слышу (bonus - feat. Елена Минина)

Муз. А. Кэп — сл. Ю. Кей







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