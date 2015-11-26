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Morigan







28 янв 2022 : Новый альбом MORIGAN доступен для прослушивания



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Новый альбом MORIGAN доступен для прослушивания





"После меня останется лишь космос", новый альбом MORIGAN, доступен для прослушивания ниже.



Мы точно знали, что этот альбом рано или поздно, но выйдет. Оказалось, что поздно, но значит так было нужно.



Треки на альбоме выстроились в хронологический шлейф, начавшийся где-то в 2011-м и последним гитарным соло дотянувшийся до весны 2018-го, в которую и случилось, что в группе нас осталось четверо. Мы тогда поставили эту часть нашей жизни на паузу и несколько лет не могли взять себя в руки и завершить начатое, и это при том, что материал абсолютно весь уже был сочинен и даже почти записан. Только текст концовки одного трека был придуман уже после. Несложно будет догадаться, какого именно.



Ну и, получается, подвели черту под последним десятилетием существования группы. Спасибо этому времени за проведенные часы на репбазах, за ламповые клубные сэты и крутейшие крышесносные выезды на летние фестивали. Теперь уже всё по-другому, другая жизнь.



Идея альбома - о внутренних переживаниях человека и одновременно о бесконечной цикличности всего на свете. О том, что все-таки ничто не вечно, но в то же время что конец одного явления становится началом чего-то нового и более яркого, жизнеутверждающего.



Абстрактные тексты призваны реализовать наше желание нарисовать в вашем сознании единую картину восприятия, не раскрывая весь смысл полностью. Такой недосказанностью мы прямо и без намеков предлагаем вам самим немного поразмыслить над всем этим и мысленно дополнить там, где это напрашивается. http://www.morigan.ru

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19670943'>После меня останется лишь космос</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2420172'>Morigan</a> на Яндекс.Музыке





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