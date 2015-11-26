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Новая песня группа ТАЛИСМАН





Друзья! Редко от нас бывают новости, а уж тем более музыкальные новинки. В последнее время группа перешла в состояние творческой гибернации. Впрочем, как и некоторые сферы прежней жизни человека-социального. Но кое-что нам удалось записать зимой и закончить работу уже в начале этого года!



Рады представить Вам интернет-сингл «Не смотри на небо».







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