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*Talisman*



27 янв 2022 : 		 Новая песня группа ТАЛИСМАН

25 янв 2017 : 		 Новый ЕР группы ТАЛИСМАН

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Новая песня группа ТАЛИСМАН


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Друзья! Редко от нас бывают новости, а уж тем более музыкальные новинки. В последнее время группа перешла в состояние творческой гибернации. Впрочем, как и некоторые сферы прежней жизни человека-социального. Но кое-что нам удалось записать зимой и закончить работу уже в начале этого года!

Рады представить Вам интернет-сингл «Не смотри на небо».




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