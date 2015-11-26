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Kytowrath
9 фев 2022
:
Новое видео KYTOWRATH
9 фев 2022
Новое видео
KYTOWRATH
"Guardian", новое видео группы KYTOWRATH, доступно ниже. Это первый сингл с грядущего альбома «Past to Become», релиз которого намечен на шестое мая.
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Svarg_1349
10 фев 2022, 01:58
Уважаю. Чёткие ребята. Играют кстати New Wave Of Russian Heavy Metal, что бы это не значило.
Svarg_1349
10 фев 2022, 01:59
Вот по таким группам и надо делать выводы о том, что сейчас в России играют, но никак не по всяким голубятням с безумными кашеварами.
Blindman
10 фев 2022, 02:44
Это совершенно разные жанры, кому-то одно в кайф, кому-то другое. А тут сепультура сепультурой, ничего особенного
Svarg_1349
10 фев 2022, 04:05
"А тут сепультура сепультурой"
Блайндмэн, ну ты и душнила! Вот такую Сепультуру я слушать готов, ибо не те не другие уже давно не радуют.
gravitgroove
10 фев 2022, 10:54
Ужас! Какая еще Сепультура? Срань какая-то с третичными идеями, когда это могло быть еще быть свежо… в году 94-м, 97-м. То есть западная пресса, слушая российские группы для оценки всегда подчеркивала, что СССР отставал в музыкальных движениях на 7-10 лет, сегодня же лично я наблюдаю, что наш исполнитель забуксовал на все 20, когда копирует дебют Mastodon. Российская сцена не дают ни капли оригинального для развития миру, увы, только без остановки заимствует. Все что было оригинального у России (и то в СССР), что было уникальным и что познали зарубежом - Звуки Му и НОМ. Был еще небольшой шан с Amnezia (но их гитарист скончался) и Kartikeya, но они обосрались от любви к мешугганизации и превратились в железную шаурму.
father
10 фев 2022, 13:08
Blindman, может тут увидишь коммент: не могу тебе ответить в ЛС, чё делать?
xRReth
10 фев 2022, 13:20
gravitgroove ну ты чо, а Rosa Infra? Мистер Кто? это же мировые имена
Old Nothing
10 фев 2022, 13:38
Доение изнуренных жаб какое-то.
Svarg_1349
10 фев 2022, 14:01
"То есть западная пресса, слушая российские группы для оценки всегда подчеркивала, что СССР отставал в музыкальных движениях на 7-10 лет, сегодня же лично я наблюдаю, что наш исполнитель забуксовал на все 20"
Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии.
Blindman
10 фев 2022, 15:29
2Svarg_1349: я может и душный, но мне эти поделки от отечественной сцены на то, что было в прошлом веке вставляют не особо, сорян. Ну люди разные, кого-то и местное прет, бывает. У меня другие герои. Чуть больше и конкретнее все расписал gravitgroove. Ну и в целом украинская сцена куда как интереснее нашей, там как-то с идеями и воплощением все получше
2father: ну в ВК черкани, адрес несложный: )
https://vk.com/blindman
IYDKMIGTHTKY13
10 фев 2022, 15:53
1) Украинская сцена интереснее нашей - согласен. Причем, не только на металевой сцене, они молодцы. Вот хуй знает, в чем причина - мб страна у них меньше, и от того вонь совка выветрилась быстрее.
2) Сцена России (культура в целом) отстает от мировой на время существования жезного занавеса. Вернее так: на момент падения железного занавеса культура отставала на время его существования. Судя по некоторым положительным явлением, разрыв все-таки сокращается, но не так быстро, как хотелось бы. Судя по составление государством программы возвращения к традиционным российским ценностям мб будет еще один период застоя, так что хз.
Ну а по сабжу - не может никакого толкового творчества быть у группы, выбравшего в качестве языка своей лирики иностранный, ибо она будет представлять собой лишь дадаистический набор штампов.
father
10 фев 2022, 16:17
Blindman, черканул:)
Говорить, что на Украине музыканты круче, чем в России, довольно странно и необъективно: мы живём в России, и наша сцена видна нам от самых видных крутышей и до самого чмошного днищенского говна, а из Украины до нас доходят только наиболее яркие исполнители. Интернет, глобализация? Ну я вот не сижу на украинских, белорусских и каких-либо СНГшных сайтах, и на русских сайтах вряд ли сильно много СНГшных чуваков, т.е. всё равно каждый в основном варится в своей стране с соответствующим саундтреком. Что уж про СНГ говорить: когда говорят про польский металл, сразу вспоминают грандов Behemoth, Vader, Decapitated, но когда я тусуюсь с поляками, они кучу каких-то локальных метал-групп называют, которые у них легенды, а во всём мире на них насрать, и насрать из-за третичной музыки не в последнюю очередь. Все эти бесчисленные Turbo, Kat, Virgin Snatch, Hunter, Illusion нахер не нужны никому в мире, и поэтому нам они практически не слышны, и создаётся впечатление, что у поляков в каждом дворе играют сплошные Бегемоты.
IYDKMIGTHTKY13
10 фев 2022, 17:10
father
Хорошо сказал, вариация на тему синдрома выжившего.
Но я говорю не в относительном плане, а в абсолютном - если смотреть на список артистов, которые мне нравятся, украинских там будет больше, чем российских.
gravitgroove
10 фев 2022, 18:07
Про вину занавеса смешно читать! Так же как и то, что в Украине есть группы оригинальные (отчего никто не пишет название тогда таковой?).
Я не хочу толкать тебя к тому способу, который характерен для вдохновения, что обычно используют в тех же штатах или Британии в 60-х, что у нас в стране было минимально даже в 90-е и 00-е. Психоделического бума у нас не было!
resurgamresponses
13 фев 2022, 18:55
неплохо - с сильным эмоциональным давлением
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Svarg_1349
Svarg_1349
Blindman
Svarg_1349
Блайндмэн, ну ты и душнила! Вот такую Сепультуру я слушать готов, ибо не те не другие уже давно не радуют.
gravitgroove
father
xRReth
Old Nothing
Svarg_1349
Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии.
Blindman
2father: ну в ВК черкани, адрес несложный: ) https://vk.com/blindman
IYDKMIGTHTKY13
2) Сцена России (культура в целом) отстает от мировой на время существования жезного занавеса. Вернее так: на момент падения железного занавеса культура отставала на время его существования. Судя по некоторым положительным явлением, разрыв все-таки сокращается, но не так быстро, как хотелось бы. Судя по составление государством программы возвращения к традиционным российским ценностям мб будет еще один период застоя, так что хз.
Ну а по сабжу - не может никакого толкового творчества быть у группы, выбравшего в качестве языка своей лирики иностранный, ибо она будет представлять собой лишь дадаистический набор штампов.
father
Говорить, что на Украине музыканты круче, чем в России, довольно странно и необъективно: мы живём в России, и наша сцена видна нам от самых видных крутышей и до самого чмошного днищенского говна, а из Украины до нас доходят только наиболее яркие исполнители. Интернет, глобализация? Ну я вот не сижу на украинских, белорусских и каких-либо СНГшных сайтах, и на русских сайтах вряд ли сильно много СНГшных чуваков, т.е. всё равно каждый в основном варится в своей стране с соответствующим саундтреком. Что уж про СНГ говорить: когда говорят про польский металл, сразу вспоминают грандов Behemoth, Vader, Decapitated, но когда я тусуюсь с поляками, они кучу каких-то локальных метал-групп называют, которые у них легенды, а во всём мире на них насрать, и насрать из-за третичной музыки не в последнюю очередь. Все эти бесчисленные Turbo, Kat, Virgin Snatch, Hunter, Illusion нахер не нужны никому в мире, и поэтому нам они практически не слышны, и создаётся впечатление, что у поляков в каждом дворе играют сплошные Бегемоты.
IYDKMIGTHTKY13
Хорошо сказал, вариация на тему синдрома выжившего.
Но я говорю не в относительном плане, а в абсолютном - если смотреть на список артистов, которые мне нравятся, украинских там будет больше, чем российских.
gravitgroove
Я не хочу толкать тебя к тому способу, который характерен для вдохновения, что обычно используют в тех же штатах или Британии в 60-х, что у нас в стране было минимально даже в 90-е и 00-е. Психоделического бума у нас не было!
resurgamresponses
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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