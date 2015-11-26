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*Nokturnal Mortum*



16 фев 2022 : 		 Новый альбом NOKTURNAL MORTUM доступен для прослушивания

10 май 2017 : 		 Новый альбом группы NOKTURNAL MORTUM доступен для прослушивания

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Новый альбом NOKTURNAL MORTUM доступен для прослушивания


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16 лютого 2022 року – день, коли побачить світ новий студійний альбом Nokturnal Mortum «До лунарної поезії».

Старий демо-запис “Lunar Poetry” посідає особливе місце у дискографії Nokturnal Mortum. З одного боку, якість пісень, що вийшли на цьому релізі у 1996 році, тоді привернула увагу усієї сцени. Досі багато фанів дивуються, чому цей запис був позначений всього лише як демо, в той час як інші просто вихваляють його як pagan black metal у найкращому вигляді. З іншого – з деяких технічних причин, в першу чергу, через втрату текстів та відсутність актуальних клавішних аранжувань, гурт не виконував наживо композиції з “Lunar Poetry” останні двадцять років.

Двадцять п’ята річниця цього демо стала найбільш логічною причиною для того, щоби повернути старі пісні до життя. «До лунарної поезії» є повноформатним альбомом, що містить нові версії безсмертної класики з демо, створеної учасниками гурту (таким чином, полишаючи у 1996 році той матеріал з “Lunar Poetry”, що був написаний іншими авторами). Крім того, новий альбом несе в собі оновлену версію епічної “Return of the Vampire Lord”, що вперше побачила світ у 1997 році на однойменному міньйоні, та новий повноцінний інструментальний вступ.
«До лунарної поезії» знаменує собою повернення учасників Nokturnal Mortum з дев’яностих разом з присутньою в складі гурту свіжою кров’ю та відновлення музики давніх давен зі студійними можливостями сьогодення. «До лунарної поезії» – це альбом, на якому зустрічаються минуле та майбутнє Nokturnal Mortum.

До лунарної поезії/To Lunar Poetry:

1. Зимні сни/Freezing Dreams
2. Лунарна поезія/Lunar Poetry
3. Перунове срібло небес/Perun’s Celestial Silver
4. Карпатські таємниці/Carpathian Mysteries
5. …і зима постає/…and Winter Becomes
6. Вампірів князь прийшов/Return of the Vampire Lord
7. Прадавній рід/Ancient Nation
8. Акт віри (Ода інакомисленню)/Autodafe (Ode to Nonconformity)
9. Пращурів сни/Barbarian Dreams






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