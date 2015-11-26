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Новый альбом SOLAR FUSE доступен для прослушивания





Первый полнометражный альбом группы SOLAR FUSE - Time War вышел в свет на всех стрим-платформах всего лишь спустя каких-то 14-ти лет работы на ним.

Музыка варируется в широких рамках прогрессив- метала, арт-рока и джаз-фьюжна.



В записи участвовали:

Иван Алёшин - гитары, бас, клавиши, звук

Роман Жилковский - барабаны



Слово Ивану Алёшину:



- Как видно из названия альбома - война размеров в музыке присутствует. Но не это главное.Всё эти размеры и ритмы появляются в головах и сердцах меня и Романа сами по себе, мы их не считаем, по крайней мере, до создания проекта в Cubase; и вам считать не советуем). Так или иначе, другая часть нас всегда хотела делать красивую мелодическую музыку. И музыка SOLAR FUSE, по нашему скромному мнению, получилась именно такой. С одной стороны красивой, космической и даже местами эпической, и с другой стороны - сложной и слегка замороченной.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/18101030'>Time War</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9839330'>Solar Fuse</a> на Яндекс.Музыке





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