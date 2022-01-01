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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 12
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 4
*Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания 3
[= ||| все новости группы



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Black Lakes

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|||| сегодня

Новый альбом группы ЧЁРНЫЕ ОЗЁРА доступен для прослушивания



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"Метанойя" - своего рода альбом-отчёт, о проделанной работе проекта за последние 2 года, и является 10-ым по счёту нашим полноформатным релизом. Синглы, выходившие ранее и вошедшие в CD, пересведены под альбомный звук и имеют ряд отличий от старых версий, по сему просьба к администрации других сообществ и пабликов использовать именно наш оригинальный плейлист, во избежание путаницы со старыми версиями песен.




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