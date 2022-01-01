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Новый ЕР ROMAN RAIN доступен для прослушивания
"Decoder 0.1", новый ЕР ROMAN RAIN, доступен для прослушивания ниже.
Абстракция. Сразу же возникает ассоциация с чем то атональным, не имеющим формы, странным к восприятию. По нашему мнению, абстракция имеет свою логику и форму, это зерно из которого можно вырастить свои, вполне конкретные образы. Другое дело, кто и что в этом увидит. Наш новый релиз « Декодер » имеет вполне конкретное наполнение, которое RR, не изменяя своему жанру post synth-pop, сформировано в теме современных проблем с нашими зависимостями. Но так ли все просто? Может быть. А если посмотреть на все это с другой стороны? Как в зеркало? А может это …..?
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