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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 12
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 4
*Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания 3
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Roman Rain

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Новый ЕР ROMAN RAIN доступен для прослушивания



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"Decoder 0.1", новый ЕР ROMAN RAIN, доступен для прослушивания ниже.

Абстракция. Сразу же возникает ассоциация с чем то атональным, не имеющим формы, странным к восприятию. По нашему мнению, абстракция имеет свою логику и форму, это зерно из которого можно вырастить свои, вполне конкретные образы. Другое дело, кто и что в этом увидит. Наш новый релиз « Декодер » имеет вполне конкретное наполнение, которое RR, не изменяя своему жанру post synth-pop, сформировано в теме современных проблем с нашими зависимостями. Но так ли все просто? Может быть. А если посмотреть на все это с другой стороны? Как в зеркало? А может это …..?




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