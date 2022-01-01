17 май 2022



Новый альбом ЧЕРТОБЕС доступен для прослушивания



"Ghost of Winter", новый альбом группы ЧЕРТОБЕС, доступен для прослушивания ниже.

<a href="https://chertobes.bandcamp.com/album/ghost-of-winter">Ghost of Winter by CHERTOBES</a>





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