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Новая песня группы СМЕРЧ



Дорогие Братья и Сёстры, мы не стоим на месте , а продолжаем усердно работать и трудиться, у нас сегодня радостная весть. Сегодня мы хотим представить Вам наш новый мощный трек, под названием "Инквизиторы Тьмы", с нашего будущего EP "Астарот" Трек записан совместно с нашим другом, Серега Журавлев ( EX-EЯROR ). Обложку нам сделал наш друг, прекрасный тату мастер, художник, резчик по дереву и хороший человек Александр Лыков. Всем приятного прослушивания!





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/21201098'>Герои кровавых времён</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13353064'>Смерч</a> на Яндекс.Музыке





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