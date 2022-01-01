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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Новая песня группы БРАТСТВО БОБРА 9
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 5
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|||| сегодня

Новая песня группы СМЕРЧ



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Дорогие Братья и Сёстры, мы не стоим на месте , а продолжаем усердно работать и трудиться, у нас сегодня радостная весть. Сегодня мы хотим представить Вам наш новый мощный трек, под названием "Инквизиторы Тьмы", с нашего будущего EP "Астарот" Трек записан совместно с нашим другом, Серега Журавлев ( EX-EЯROR ). Обложку нам сделал наш друг, прекрасный тату мастер, художник, резчик по дереву и хороший человек Александр Лыков. Всем приятного прослушивания!






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