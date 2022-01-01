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Обложка и трек-лист нового альбома VETER DAEMONAZ



Представляем обложку и треклист полноформатного альбома "Муза Проклятых".

За всю художественную работу на релизе отвечал A.Phantome.

Выход альбома запланирован 24.06.2022 на Osmose Productions.



1. Муза Проклятых часть I

2. Под Знамёнами Ночи

3. Корона Завоевателя

4. Сумрак

5. Волшба Луны

6. Солнце в Королевстве Слепых

7. Нить

8. Муза Проклятых часть II





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