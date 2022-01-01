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Veter Daemonaz

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Обложка и трек-лист нового альбома VETER DAEMONAZ



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Представляем обложку и треклист полноформатного альбома "Муза Проклятых".
За всю художественную работу на релизе отвечал A.Phantome.
Выход альбома запланирован 24.06.2022 на Osmose Productions.

1. Муза Проклятых часть I
2. Под Знамёнами Ночи
3. Корона Завоевателя
4. Сумрак
5. Волшба Луны
6. Солнце в Королевстве Слепых
7. Нить
8. Муза Проклятых часть II



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