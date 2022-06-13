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Новый ЕР группы НЕБОКРАЙ доступен для прослушивания



С радостью и гордостью сообщаем, что наш новый мини-альбом "Порт-Артур", над которым мы долго работали, наконец увидел свет!



В диск вошли три композиции:



1. Порт-Артур - о доблестной обороне Порт-Артура, гибели броненосца "Петропавловск" и адмирала Макарова



2. Шторм - о дерзких и бесстрашных покорителях волн и новых земель былых времён, готовых идти к новому за своей мечтой за край неба



3. акустическая версия Порт-Артур - немного неожиданная и несвойственная стилистике Небокрай вариация титульного трека



Диск издан в великолепном четырёх-панельном дигипаке с выделенным лаком и пит-артом.

Вечной памяти всех русских моряков посвящается!







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