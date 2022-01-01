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*Видео с текстом от 𝓮𝓿𝓮𝓻x... 6
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Shah

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|||| 16 июн 2022

Новый релиз SHAH выйдет летом



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После 28 лет молчания первопроходцы Советского thrash metal SHAH выпускают альбом неопубликованных песен: 8 перезаписанных треков 1985-1987 и 3 новые песни в стиле раннего SHAH.

Альбом был записан в 2021 году на студиях в Севилье (Испания) Гданьск (Польша) и Москве.

Состав:

Guitar - Anton Garcia
Bass, vocal - Mihail Zhemchujny
Drums - Cezary Borawski

Выход релиза намечен на первое июля.



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