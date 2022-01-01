16 июн 2022



Новый релиз SHAH выйдет летом



После 28 лет молчания первопроходцы Советского thrash metal SHAH выпускают альбом неопубликованных песен: 8 перезаписанных треков 1985-1987 и 3 новые песни в стиле раннего SHAH.



Альбом был записан в 2021 году на студиях в Севилье (Испания) Гданьск (Польша) и Москве.



Состав:



Guitar - Anton Garcia

Bass, vocal - Mihail Zhemchujny

Drums - Cezary Borawski



Выход релиза намечен на первое июля. http://shah-band.narod.ru





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