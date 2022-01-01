сегодня



Новая песня группы DOMINIA



В преддверии Нового года группа Dominia представляет Вашему вниманию свой новый сингл Homecoming.



За уходящий год в нашей жизни произошло много всего, и мы изменились, мы обновились. Homecoming — это возвращение к нашим истокам, то, к чему мы рано или поздно приходим снова, но мы становимся другими, взрослее, мудрее. Меняется и наше творчество.



Новая песня, это результат того, что мы представляем из себя сегодня. Слушайте! Делитесь с нами своими впечатлениями. С наступающим Вас, друзья! http://www.godbrand.net







+0 -0



просмотров: 34

