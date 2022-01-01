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*Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE 11
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*Новое видео IMPERIAL AGE 14
*Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE 11
*ROSA INFRA выпустили новый сингл 10
*Billy Sheehan, Roland Grapow, Matt Starr и другие на альбоме... 5
*Новая песня группы TRUST X 5
[= ||| все новости группы



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Dominia

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26 дек 2022 : 		 Новая песня группы DOMINIA

13 авг 2018 : 		 Видео с текстом от DOMINIA

20 сен 2014 : 		 Новое видео DOMINIA

4 авг 2014 : 		 Дата релиза и презентация третьего альбома петербургской группы DOMINIA

4 июл 2014 : 		 DOMINIA представила концертный фильм

3 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома DOMINIA

29 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома DOMINIA

18 янв 2013 : 		 Новое видео DOMINIA

9 май 2010 : 		 Изменения в составе группы DOMINIA

26 мар 2009 : 		 DOMINIA обновили видеоклип "Behind The Universe"

23 фев 2009 : 		 Новое видео от DOMINIA

20 ноя 2008 : 		 DOMINIA: обложка нового диска

13 янв 2008 : 		 DOMINIA выпускают новый сингл

22 май 2007 : 		 Новости от DOMINIA
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|||| сегодня

Новая песня группы DOMINIA



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В преддверии Нового года группа Dominia представляет Вашему вниманию свой новый сингл Homecoming.

За уходящий год в нашей жизни произошло много всего, и мы изменились, мы обновились. Homecoming — это возвращение к нашим истокам, то, к чему мы рано или поздно приходим снова, но мы становимся другими, взрослее, мудрее. Меняется и наше творчество.

Новая песня, это результат того, что мы представляем из себя сегодня. Слушайте! Делитесь с нами своими впечатлениями. С наступающим Вас, друзья!




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