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Новая песня группы DOMINIA
В преддверии Нового года группа Dominia представляет Вашему вниманию свой новый сингл Homecoming.
За уходящий год в нашей жизни произошло много всего, и мы изменились, мы обновились. Homecoming — это возвращение к нашим истокам, то, к чему мы рано или поздно приходим снова, но мы становимся другими, взрослее, мудрее. Меняется и наше творчество.
Новая песня, это результат того, что мы представляем из себя сегодня. Слушайте! Делитесь с нами своими впечатлениями. С наступающим Вас, друзья!
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