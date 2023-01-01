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*Новое видео IMPERIAL AGE 7
*Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания 7
*Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ... 2
*Новая песня DOWNCROSS 1
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Dominia

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13 мар 2023 : 		 Новая песня группы DOMINIA

26 дек 2022 : 		 Новая песня группы DOMINIA

13 авг 2018 : 		 Видео с текстом от DOMINIA

20 сен 2014 : 		 Новое видео DOMINIA

4 авг 2014 : 		 Дата релиза и презентация третьего альбома петербургской группы DOMINIA

4 июл 2014 : 		 DOMINIA представила концертный фильм

3 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома DOMINIA

29 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома DOMINIA

18 янв 2013 : 		 Новое видео DOMINIA

9 май 2010 : 		 Изменения в составе группы DOMINIA

26 мар 2009 : 		 DOMINIA обновили видеоклип "Behind The Universe"

23 фев 2009 : 		 Новое видео от DOMINIA

20 ноя 2008 : 		 DOMINIA: обложка нового диска

13 янв 2008 : 		 DOMINIA выпускают новый сингл

22 май 2007 : 		 Новости от DOMINIA
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Новая песня группы DOMINIA



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Обновив состав некоторое время назад, группа DOMINIA приступила к созданию нового альбома. Явив миру сингл “Homecoming” на закате прошлого года, коллектив продолжил бурную деятельность, разродившись очередным творением из числа прочих, что войдут в трек-лист грядущего релиза.

"The 3rd I" представляет собой яркий симбиоз экспериментальности и мелодичности вкупе с узнаваемыми чертами фирменного стиля DOMINIA. Данная композиция наглядно демонстрирует то, как группа с двадцатилетним стажем продолжает развиваться и сохраняет уверенный темп творческой эскалации!






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