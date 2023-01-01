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Новая песня группы DOMINIA



Обновив состав некоторое время назад, группа DOMINIA приступила к созданию нового альбома. Явив миру сингл “Homecoming” на закате прошлого года, коллектив продолжил бурную деятельность, разродившись очередным творением из числа прочих, что войдут в трек-лист грядущего релиза.



"The 3rd I" представляет собой яркий симбиоз экспериментальности и мелодичности вкупе с узнаваемыми чертами фирменного стиля DOMINIA. Данная композиция наглядно демонстрирует то, как группа с двадцатилетним стажем продолжает развиваться и сохраняет уверенный темп творческой эскалации!











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