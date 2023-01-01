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Belle Morte

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Новая песня BELLE MORTE



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“Exorcism” Ft. Ulziisaikhan Horoldamba, новая песня BELLE MORTE, доступна для прослушивания ниже.

«Друзья, мы необычайно рады поделиться с вами нашим новым синглом. “Exorcism” продолжает серию международных коллабораций и в этот раз мы перенесемся далеко на восток, в бескрайние степи Монголии. В записи этого трека участвовал монгольский музыкант Улжисайхан Хоролдамба, который дополнил его горловым пением и партией морин хуура».




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