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*Новое видео группы КАЛЕВАЛА 11
*Новая песня NITROVERTS 8
*Новое видео IMPERIAL AGE 7
*Новое видео MEGAKILL PARANOISE 5
*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН выпустит новый ЕР 2
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Age of Rage

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10 фев 2023 : 		 Новый EP от AGE OF RAGE

7 май 2022 : 		 Сборник кавер-версий от AGE OF RAGE доступен для прослушивания

28 апр 2022 : 		 Новый альбом AGE OF RAGE доступен для прослушивания

11 авг 2021 : 		 Новый альбом AGE OF RAGE доступен для прослушивания

9 окт 2017 : 		 Новый EP AGE OF RAGE доступен для прослушивания

5 фев 2017 : 		 Новый альбом лидера AGE OF RAGE доступен для прослушивания

18 сен 2016 : 		 Новая песня группы Age of Rage

14 янв 2016 : 		 Новый альбом AGE OF RAGE доступен для прослушивания

2 дек 2014 : 		 Видео с текстом от AGE OF RAGE

28 авг 2014 : 		 Вышел новый альбом AGE OF RAGE
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Новый EP от AGE OF RAGE



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"Sons Of Anarchy", новый EP от AGE OF RAGE, доступен для прослушивания ниже:

1.Sons Of Anarchy 03:26
2.We don't belong 05:05
3.Inhale This Night 04:11
4.The Same Men As You 04:58
5.We don't belong ru (Нас не должно быть) 05:05
6.Inhale (Rus. lang. version) 04:11

Миньон является творческой коллаборацией команды Антона Грузинского, и мастеров струнных: Романа Новичкова, Кранча Мещерякова, Никиты Пискова, Ивана Николаенко и экстрим-вокалиста Дмитрия Керемецкого. Финальные сведение и мастеринг, работа над саундом и сэмплами, а также руководство сеансами записи вокала для данного мини-релиза - Никита Лебедев. Обложка - Нейрон Миджорнев при поддержке Эдалианы Ренненкампф.




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