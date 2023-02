сегодня



Новый EP от AGE OF RAGE



"Sons Of Anarchy", новый EP от AGE OF RAGE, доступен для прослушивания ниже:



1.Sons Of Anarchy 03:26

2.We don't belong 05:05

3.Inhale This Night 04:11

4.The Same Men As You 04:58

5.We don't belong ru (Нас не должно быть) 05:05

6.Inhale (Rus. lang. version) 04:11



Миньон является творческой коллаборацией команды Антона Грузинского, и мастеров струнных: Романа Новичкова, Кранча Мещерякова, Никиты Пискова, Ивана Николаенко и экстрим-вокалиста Дмитрия Керемецкого. Финальные сведение и мастеринг, работа над саундом и сэмплами, а также руководство сеансами записи вокала для данного мини-релиза - Никита Лебедев. Обложка - Нейрон Миджорнев при поддержке Эдалианы Ренненкампф.

Sons Of Anarchy 15 years by Age of Rage





