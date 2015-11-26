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*Age of Rage*



11 авг 2021 : 		 Новый альбом AGE OF RAGE доступен для прослушивания

9 окт 2017 : 		 Новый EP AGE OF RAGE доступен для прослушивания

5 фев 2017 : 		 Новый альбом лидера AGE OF RAGE доступен для прослушивания

18 сен 2016 : 		 Новая песня группы Age of Rage

14 янв 2016 : 		 Новый альбом AGE OF RAGE доступен для прослушивания

2 дек 2014 : 		 Видео с текстом от AGE OF RAGE

28 авг 2014 : 		 Вышел новый альбом AGE OF RAGE

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Новый альбом AGE OF RAGE доступен для прослушивания


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"Ветер Пустынь часть II', новый альбом AGE OF RAGE, доступен для прослушивания ниже.




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