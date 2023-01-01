|
|
|
|
все новости группы
|
|
1 мар 2023
Видео с текстом от группы МАРКИ
Российская рок-группа Марки представила на суд поклонников и ценителей жанра альтернативной и хард-рок музыки свое дебютное лирик-видео на песню "Шоссе во тьму" с нового альбома "Eva-Eva".
Авторы: И. Чистяков, Б. Фомин.
Запись: Gigant records
Сведение и мастеринг: Rock or die Studios
Текст песни:
Хозяина сфинксы
И страха грифоны под ним.
Мы – игреки, иксы,
Живем по шаблонам одним.
Возможность что-то понять
Нам не дает Левиафан –
Животный ужас в ночи,
Сознания темный океан.
Шоссе во тьму, отключи фонари
И ты услышишь сердце внутри!
Не отвечай на эхо судьбы –
К свободе в другие миры!
Гордыня – наш камень,
Соблазн – иллюзорный экстаз.
Из рая в Израиль
И ниже и ниже семь раз!
Что Абсолют Единства,
Что клетка Двойственности –
Святая Троица,
Мы движемся по круглому пути!
Шоссе во тьму, отключи фонари
И ты услышишь сердце внутри!
Не отвечай на эхо судьбы –
К свободе в другие миры!
Шоссе во тьму, отключи фонари
И ты услышишь сердце внутри!
Не отвечай на эхо судьбы свободе!
Нам не вернуть потерянный рай,
Но если можешь любить – выбирай
Кому служить, а за кем не идти
И сможешь кого-то спасти!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет