1 мар 2023



Видео с текстом от группы МАРКИ



Российская рок-группа Марки представила на суд поклонников и ценителей жанра альтернативной и хард-рок музыки свое дебютное лирик-видео на песню "Шоссе во тьму" с нового альбома "Eva-Eva".



Авторы: И. Чистяков, Б. Фомин.

Запись: Gigant records

Сведение и мастеринг: Rock or die Studios



Текст песни:



Хозяина сфинксы

И страха грифоны под ним.

Мы – игреки, иксы,

Живем по шаблонам одним.



Возможность что-то понять

Нам не дает Левиафан –

Животный ужас в ночи,

Сознания темный океан.



Шоссе во тьму, отключи фонари

И ты услышишь сердце внутри!

Не отвечай на эхо судьбы –

К свободе в другие миры!



Гордыня – наш камень,

Соблазн – иллюзорный экстаз.

Из рая в Израиль

И ниже и ниже семь раз!



Что Абсолют Единства,

Что клетка Двойственности –

Святая Троица,

Мы движемся по круглому пути!



Шоссе во тьму, отключи фонари

И ты услышишь сердце внутри!

Не отвечай на эхо судьбы –

К свободе в другие миры!



Шоссе во тьму, отключи фонари

И ты услышишь сердце внутри!

Не отвечай на эхо судьбы свободе!



Нам не вернуть потерянный рай,

Но если можешь любить – выбирай

Кому служить, а за кем не идти

И сможешь кого-то спасти!







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