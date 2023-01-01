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Marki

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|||| 1 мар 2023

Видео с текстом от группы МАРКИ



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Российская рок-группа Марки представила на суд поклонников и ценителей жанра альтернативной и хард-рок музыки свое дебютное лирик-видео на песню "Шоссе во тьму" с нового альбома "Eva-Eva".

Авторы: И. Чистяков, Б. Фомин.
Запись: Gigant records
Сведение и мастеринг: Rock or die Studios

Текст песни:

Хозяина сфинксы
И страха грифоны под ним.
Мы – игреки, иксы,
Живем по шаблонам одним.

Возможность что-то понять
Нам не дает Левиафан –
Животный ужас в ночи,
Сознания темный океан.

Шоссе во тьму, отключи фонари
И ты услышишь сердце внутри!
Не отвечай на эхо судьбы –
К свободе в другие миры!

Гордыня – наш камень,
Соблазн – иллюзорный экстаз.
Из рая в Израиль
И ниже и ниже семь раз!

Что Абсолют Единства,
Что клетка Двойственности –
Святая Троица,
Мы движемся по круглому пути!

Шоссе во тьму, отключи фонари
И ты услышишь сердце внутри!
Не отвечай на эхо судьбы –
К свободе в другие миры!

Шоссе во тьму, отключи фонари
И ты услышишь сердце внутри!
Не отвечай на эхо судьбы свободе!

Нам не вернуть потерянный рай,
Но если можешь любить – выбирай
Кому служить, а за кем не идти
И сможешь кого-то спасти!




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