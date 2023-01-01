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Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания
5
Новая песня [AMATORY] х NEVERLOVE
3
Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ...
2
Новое видео APNOIE
2
Новое видео IMPERIAL AGE
1
Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания
1
Новое видео группы ØMEN
1
INFECTED RAIN планируют концертный релиз
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по
Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания
5
Новая песня [AMATORY] х NEVERLOVE
3
Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ...
2
Новое видео APNOIE
2
Новое видео IMPERIAL AGE
1
все новости группы
Izmoroz
Россия
Folk Metal
Black Metal
Pagan Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/izmoroz
VK.com:
http://vk.com/izmorozkult
Facebook:
https://www.facebook.com/IZMOROZ
7 мар 2023
:
Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания
27 апр 2020
:
Новая песня ИЗМОРОЗЬ
12 ноя 2018
:
Новый ЕР ИЗМОРОЗЬ выйдет осенью
24 апр 2018
:
В Изморозь вернулся гитарист
7 дек 2017
:
Вокалисты Изморозь и Омела в ОГОНЬ ПАЛАТИНА
6 дек 2016
:
Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания
20 сен 2015
:
ИЗМОРОЗЬ поедет в тур с барбанщиком Alkonost
31 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома ИЗМОРОЗЬ
19 авг 2015
:
ИЗМОРОЗЬ приступили к записи альбома
сегодня
Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания
ПеркелЕ, новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ, доступен для прослушивания ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет