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*Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ 13
*Новое видео IMPERIAL AGE 11
*Концертное видео INFECTED RAIN 8
*Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания 7
*Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания 4
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*

Ahtoh Skald

*
Страна
RussiaРоссия
Стиль
-
| - |

|||| 29 мар 2023

Новый сингл AHTOH SKALD



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Московский проект AHTOH SKALD продолжает триумфальное шествие по покорению новых творческих высот, где главной повесткой последних дней является сингл “Кровь. Сумрак. Чертополох”, доступный на всех диджитал платформах . В этой работе Антон Грузинский делает неожиданное музыкальное заявление, представив на суд поклонников казалось бы привычного жанра Ambient/Instrumental работу выполненную в формате Black Metal.






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