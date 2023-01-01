29 мар 2023



Новый сингл AHTOH SKALD



Московский проект AHTOH SKALD продолжает триумфальное шествие по покорению новых творческих высот, где главной повесткой последних дней является сингл “Кровь. Сумрак. Чертополох”, доступный на всех диджитал платформах . В этой работе Антон Грузинский делает неожиданное музыкальное заявление, представив на суд поклонников казалось бы привычного жанра Ambient/Instrumental работу выполненную в формате Black Metal.











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