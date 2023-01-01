16 июн 2023



Новое видео группы АРКОНА



Ugasaya, новое видео группы АРКОНА, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Kob’:



1. Izrechenie. Nachalo

2. Kob’

3. Ydi

4. Ugasaya

5. Mor

6. Na zakate bagrovogo solntsa

7. Razryvaya plot’ ot bezyskhodnosti bytiya

8. Izrechenie. Iskhod http://www.arkona-russia.com







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