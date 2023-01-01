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RU Новости
*Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА 21
*Умер основатель WINTAAR 9
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 5
*Новая песня группы ARDA 3
*Новый альбом MASSEN доступен для прослушивания 2
*Видео с текстом от THEOSOPHY 1
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*Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА 21
*Умер основатель WINTAAR 9
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 5
*Новая песня группы ARDA 3
*Новый альбом MASSEN доступен для прослушивания 2
[= ||| все новости группы



*

Arkona

*



27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от группа АРКОНА

16 июн 2023 : 		 Новое видео группы АРКОНА

10 май 2023 : 		 Новое видео группы АРКОНА

11 апр 2023 : 		 Новая песня группы АРКОНА

16 янв 2018 : 		 Новое видео группы АРКОНА

4 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от ARKONA

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления АРКОНА

18 июн 2015 : 		 Новое видео АРКОНА

8 окт 2014 : 		 Лидер THERION присоединился на сцене к АРКОНА

28 апр 2014 : 		 Новая песня АРКОНА

26 мар 2014 : 		 Семплы новых песен АРКОНА

19 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРКОНА

31 янв 2014 : 		 Андрей Ищенко стал новым барабанщиком АРКОНА

25 янв 2013 : 		 АРКОНА представила концертный видеоклип «Славься Русь»

29 ноя 2012 : 		 АРКОНА выпустит живой альбом

23 июл 2011 : 		 Трейлер нового альбома АРКОНА

3 май 2011 : 		 Новое видео АРКОНА

10 ноя 2010 : 		 Новое видео АРКОНА

5 окт 2010 : 		 АРКОНА подписала контракт с агентством Rock The Nation

11 май 2010 : 		 Планы группы АРКОНА

17 мар 2010 : 		 Группа АРКОНА сняла новый видеоклип

7 окт 2009 : 		 Группа АРКОНА опубликовала новый видеоклип

4 сен 2009 : 		 АРКОНА : подробности о новом альбоме "Гой, Роде, Гой"

25 май 2009 : 		 АРКОНА опубликовали обложку нового альбома

7 фев 2009 : 		 Срыв концерта АРКОНА в Санкт-Петербурге

2 фев 2009 : 		 АРКОНА : Подробности о DVD «Ночь Велесова»
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Видео с текстом от группа АРКОНА



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Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Ydi.




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