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Новая песня СРУБ



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"Восвояси" - изначально задумывалась как колыбельная песня, в ней нет припевов вовсе, но есть выраженная динамика развития. В ней сокрыт русский былинный дух, традиция и удаль. Фирменное многоголосие здесь достигает каких-то немыслимых высот. Шаманские тома разбивает живой бит, что может напомнить о заглавной песне с альбома 21го. Лирика полна концептуальной образности, по-прежнему символична и трагична. В основе сингла лежит выраженная приверженная земле и традиции некая эпичность и одухотворенность. Могут вспомниться слушателю песни про Черного Ворона и Выйду ночью в поле с конем. Вероятно, это сильное попадание в дух времени и запрос публики. Однозначно один из новых главных хитов группы.




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