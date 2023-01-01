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*Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ 19
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания 2
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*

Crust

*



31 окт 2023 : 		 Новая песня CRUST
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|||| сегодня

Новая песня CRUST



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He Carries The Fog, новая песня CRUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Dissolution, релиз которого намечен на 15 декабря на Avantgarde Music.




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