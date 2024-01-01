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*Новая песня группы КИПЕЛОВ 46
*АРИЯ спела с Ларисой Долиной 44
*Новый альбом АРТУРА БЕРКУТА доступен для прослушивания 28
*Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024 23
*ЭПИДЕМИЯ и СМЕШАРИКИ исполняют хит КОРОЛЯ И ШУТА 19
[= ||| все новости группы



*

Morroz

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Страна
RussiaРоссия
Стиль
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|||| сегодня

Новый альбом группы МОРРОЗ доступен для прослушивания



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Гады и Ублюдки, новый альбом группы МОРРОЗ, доступен для прослушивания




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