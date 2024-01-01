В диких условиях, новый альбом OLSHANOE, доступен для прослушивания ниже.
Дикость заложена внутри каждого из нас. Единственное правильное её применение – это обращение к природе, погружение в дикие условия. Иначе она обретает грани безумия и алчности, порабощая человека. Невозможно высвободить богатство жизни из-под гнёта придавившей её цивилизации без ухода в лес.
«Развитие человеческого духа невозможно без нового опыта.» (Александр Супербродяга)
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