сегодня



Новый альбом OLSHANOE доступен для прослушивания



В диких условиях, новый альбом OLSHANOE, доступен для прослушивания ниже.



Дикость заложена внутри каждого из нас. Единственное правильное её применение – это обращение к природе, погружение в дикие условия. Иначе она обретает грани безумия и алчности, порабощая человека. Невозможно высвободить богатство жизни из-под гнёта придавившей её цивилизации без ухода в лес.



«Развитие человеческого духа невозможно без нового опыта.» (Александр Супербродяга) https://olshanoe.bandcamp.com/

Into the Wild by Olshanoe





+0 -0



просмотров: 74