Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Видео с текстом от TARDIGRADE INFERNO 19
*Группа КИПЕЛОВ поздравляет с Днем Победы 19
*ДУБИНИН у Маргулиса 16
*Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ спелся с RONNIE ROMERO 13
*Новое видео группы МЕЛЬНИЦА 9
*Новое видео группы МЕЩЕРА 1
*Концертное видео GLOOSH 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от TARDIGRADE INFERNO 19
*Группа КИПЕЛОВ поздравляет с Днем Победы 19
*ДУБИНИН у Маргулиса 16
*Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ спелся с RONNIE ROMERO 13
*Новое видео группы МЕЛЬНИЦА 9
[= ||| все новости группы



*

Olshanoe

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом OLSHANOE доступен для прослушивания



zoom
В диких условиях, новый альбом OLSHANOE, доступен для прослушивания ниже.

Дикость заложена внутри каждого из нас. Единственное правильное её применение – это обращение к природе, погружение в дикие условия. Иначе она обретает грани безумия и алчности, порабощая человека. Невозможно высвободить богатство жизни из-под гнёта придавившей её цивилизации без ухода в лес.

«Развитие человеческого духа невозможно без нового опыта.» (Александр Супербродяга)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом