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Alkonost

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Новая песня группы ALKONOST



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Мать, новая песня группы ALKONOST, доступна для прослушивания ниже.

Эта песня — обращение к Земле от любого из людей. Это напоминание, что единая Мать-Земля слышит каждого, кто обратится к её силе, кто вспомнит не с пренебрежением, но с благоговением и заботой.

Еще эта песня о Весне, о молодости, о светлой, созидательной ипостаси женщины.
Она прозвучит поддержкой тем, кто ищет обновления и возрождения творческого начала, даст заряд весенней энергии на преодоление трудностей.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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2 апр 2025
Hellg
Что-то "русское" совсем поломалось.
2 апр 2025
N
Nihel
Обновляю я как то творческое начало, и нихера не выходит. Но тут гляжу, светлая созидатедьная ипостась женщины идет. И я обратился к силе земли с благоговентем и заботой.... но на этом моменте меня отпустило и приход закончился.

просмотров: 168

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