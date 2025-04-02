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Новая песня группы ALKONOST



Мать, новая песня группы ALKONOST, доступна для прослушивания ниже.



Эта песня — обращение к Земле от любого из людей. Это напоминание, что единая Мать-Земля слышит каждого, кто обратится к её силе, кто вспомнит не с пренебрежением, но с благоговением и заботой.



Еще эта песня о Весне, о молодости, о светлой, созидательной ипостаси женщины.

Она прозвучит поддержкой тем, кто ищет обновления и возрождения творческого начала, даст заряд весенней энергии на преодоление трудностей.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/35900225/track/137401985">Мать</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1177533">Alkonost</a> на Яндекс Музыке





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