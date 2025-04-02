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Новая песня группы ALKONOST
Мать, новая песня группы ALKONOST, доступна для прослушивания ниже.
Эта песня — обращение к Земле от любого из людей. Это напоминание, что единая Мать-Земля слышит каждого, кто обратится к её силе, кто вспомнит не с пренебрежением, но с благоговением и заботой.
Еще эта песня о Весне, о молодости, о светлой, созидательной ипостаси женщины.
Она прозвучит поддержкой тем, кто ищет обновления и возрождения творческого начала, даст заряд весенней энергии на преодоление трудностей.
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