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*Corners of Sanctuary*



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24 июл 2015 : 		 Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания

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6 сен 2014 : 		 CORNERS OF SANCTUARY на Pure Steel Promotion

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В CORNERS OF SANCTUARY возвращается вокалист

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CORNERS OF SANCTUARY объявили о возвращении в состав команды вокалиста Frankie Cross, с которым они расстались по обоюдному согласию в прошлом году.

«Здорово, что он вернулся. С нетерпением ждем, что нас ждет впереди и очень рады, что вновь будем вместе с Frankie. Мы как семья» — говорит басист команды, James Pera.

В цифровом варианте новый альбом появится уже в этом месяце, а CD будет готов с небольшому турне по Европе в августе.

CORNERS OF SANCTUARY Announce Return Of Lead Singer FRANKIE CROSS



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