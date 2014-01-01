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В CORNERS OF SANCTUARY возвращается вокалист
CORNERS OF SANCTUARY объявили о возвращении в состав команды вокалиста Frankie Cross, с которым они расстались по обоюдному согласию в прошлом году.
«Здорово, что он вернулся. С нетерпением ждем, что нас ждет впереди и очень рады, что вновь будем вместе с Frankie. Мы как семья» — говорит басист команды, James Pera.
В цифровом варианте новый альбом появится уже в этом месяце, а CD будет готов с небольшому турне по Европе в августе.
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