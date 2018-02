сегодня



CORNERS OF SANCTUARY на Killer Metal Records CORNERS OF SANCTUARY заключили соглашение с лейблом Killer Metal Records, где состоится релиз нового альбома "The Galloping Hordes", продюсером которого был Bill Metoyer (Slayer, W.A.S.P., Fates Warning).







