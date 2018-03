сегодня



Новое видео DANTE "Paranoidosaur", новое видео группы DANTE, в состав которой входит барабанщик DIMMU BORGIR Dariusz “Daray” Brzozowski, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Paranoidosaur":



"Nobody Will Be Saints"

"Fathers Die Sunday"

"Paranoidosaur"















