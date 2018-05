11 май 2018



Успехи в чартах CRYSTAL BALL Новая работа CRYSTAL BALL, Crystallizer, попала на 61 место в немецких и 18 место в швейцарских чартах. Это первый альбом группы, который попал в немецкие чарты и лучшая позиции команды в швейцарских чартах:



"Crystallizer"

"Curtain Call"

"Alive For Evermore"

"S.O.S."

"Crazy In The Night"

"Gentleman's Agreement"

"Let Her Go With Love"

"Beauty In The Beast"

"Death On Holy Ground"

"Satisfaction Guaranteed" (Digipak Bonus)

"Exit Wound" (Digipak Bonus)

"Dusty Deadly"

"Symphony Of Life"





















+0 -2



( 1 )





просмотров: 587