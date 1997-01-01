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*Crystal Ball*



11 май 2018 : 		 Успехи в чартах CRYSTAL BALL

12 фев 2018 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет весной

13 ноя 2016 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

9 авг 2016 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

6 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL BALL

25 апр 2016 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет осенью

9 июн 2015 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

30 мар 2015 : 		 Трек-лист нового альбома CRYSTAL BALL

24 мар 2015 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео CRYSTAL BALL

16 мар 2015 : 		 Новая песня CRYSTAL BALL

8 мар 2015 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в мае

17 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

3 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

17 окт 2013 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в ноябре

31 май 2013 : 		 CRYSTAL BALL на MASSACRE RECORDS

24 ноя 2010 : 		 CRYSTAL BALL покинул вокалист

11 окт 2007 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в ноябре

26 июн 2007 : 		 CRYSTAL BALL заключили контракт с AFM RECORDS

28 ноя 2006 : 		 CRYSTAL BALL подписали контракт с MTM Music

9 янв 2006 : 		 CRYSTAL BALL покинул басист

21 июн 2005 : 		 CRYSTAL BALL: подбробности новго альбома

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Успехи в чартах CRYSTAL BALL

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Новая работа CRYSTAL BALL, Crystallizer, попала на 61 место в немецких и 18 место в швейцарских чартах. Это первый альбом группы, который попал в немецкие чарты и лучшая позиции команды в швейцарских чартах:

"Crystallizer"
"Curtain Call"
"Alive For Evermore"
"S.O.S."
"Crazy In The Night"
"Gentleman's Agreement"
"Let Her Go With Love"
"Beauty In The Beast"
"Death On Holy Ground"
"Satisfaction Guaranteed" (Digipak Bonus)
"Exit Wound" (Digipak Bonus)
"Dusty Deadly"
"Symphony Of Life"

CRYSTAL BALL вЂ“ Crystallizer Enters German, Swiss Charts









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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SS-ULTRA
11 май 2018, 21:55		Три песни на альбоме понравились.


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