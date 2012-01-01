15 май 2018



Видео с выступления новой группы STEVEN ADLER Заново собранная группа ADLER'S APPETITE FEATURING CONSTANTINE MAROULIS дебютировала вживую 10 мая в Whisky A Go Go в Западном Голливуде, штат Калифорния. Видео доступно ниже.



В состав коллектива входят Constantine Maroulis (вокал), Carl Restivo (ритм-гитара), Michael Thomas (соло-гитара) и Sean McNabb (бас).































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