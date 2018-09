14 сен 2018



Новое видео STATE OF SALAZAR "If You Wait For Me", новое видео шведской мелодик рок группы STATE OF SALAZAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Superhero", выходящего седьмого декабря:



"If You Wait For Me"

"My Heart Is At War"

"Hold On Tonight"

"Masquerade"

"She's A Loaded Gun"

"Lie To Me"

"Joanne"

"Someone I Know"

"To The Wire"

"Love Will Find A Way"

"Superhero"















