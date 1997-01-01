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*Pallbearer*



17 сен 2018 : 		 PALLBEARER записали кавер-версию классической песни PINK FLOYD

10 июл 2018 : 		 Концертное видео PALLBEARER

28 апр 2018 : 		 Документальный фильм от PALLBEARER

14 апр 2018 : 		 Новая песня PALLBEARER

7 мар 2017 : 		 Новое видео PALLBEARER

5 янв 2017 : 		 Новый альбом PALLBEARER выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Новый альбом PALLBEARER выйдет весно

11 авг 2016 : 		 PALLBEARER записали кавер-версии BLACK SABBATH, TYPE O NEGATIVE

4 июл 2016 : 		 PALLBEARER в студии

13 апр 2015 : 		 Новое видео PALLBEARER

20 фев 2015 : 		 Новая песня PALLBEARER

19 дек 2011 : 		 PALLBEARER завершили работу над альбомом

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PALLBEARER записали кавер-версию классической песни PINK FLOYD

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Группа Pallbearer выпустила кавер-версию классической песни Pink Floyd “Run Like Hell”. Эта версия композиции вошла в трибьют альбому "The Wall", который получил название "The Wall [Redux]" и будет выпущен Magnetic Eye. Свои кавер-версии песен также записали Melvins, Mark Lanegan, Ruby The Hatchet, Mars Red Sky и другие.

PALLBEARER Release Cover Of PINK FLOYD Classic






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