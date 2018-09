сегодня



PALLBEARER записали кавер-версию классической песни PINK FLOYD Группа Pallbearer выпустила кавер-версию классической песни Pink Floyd “Run Like Hell”. Эта версия композиции вошла в трибьют альбому "The Wall", который получил название "The Wall [Redux]" и будет выпущен Magnetic Eye. Свои кавер-версии песен также записали Melvins, Mark Lanegan, Ruby The Hatchet, Mars Red Sky и другие.















