Новый альбом PALLBEARER выйдет весной PALLBEARER выпустят новую работу, получившую название "Heartless", 24 марта на Nuclear Blast Entertainment:



01. I Saw The End

02. Thorns

03. Lie Of Survival

04. Dancing In Madness

05. Cruel Road

06. Heartless

07. A Plea For Understanding















