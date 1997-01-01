EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci
EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci. Об этом сообщил Allan Johnson:
«У нас есть серьезные новости из стана группы. Из-за профессиональных и личных разногласий, John Ricci принял решение покинуть состав группы. Я хотел бы сообщить всем нашим поклонникам, что я и Dan продолжим сочинять и записывать новый материал. Однако концертные выступления из тех, что были намечены, переносятся до момента, когда мы найдем подходящего человека».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).