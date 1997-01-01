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*Exciter*



21 сен 2018 : 		 EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci

3 июл 2018 : 		 Участники EXCITER рады воссоединению

28 мар 2018 : 		 EXCITER планируют запись

14 окт 2016 : 		 EXCITER планируют что-нибудь выпустить в 2017 году

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления EXCITER

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

20 мар 2015 : 		 EXCITER впервые за 30 лет выступили в США в оригинальном составе

26 ноя 2014 : 		 Оригинальный состав EXCITER выступил в Porto Alegre

21 июн 2014 : 		 Видео с репетиции оригинального состава EXCITER

19 июн 2014 : 		 По словам JOHN'a RICCI, оригинальный состав EXCITER планирует запись альбома

13 апр 2014 : 		 EXCITER собираются в оригинальном составе

6 апр 2014 : 		 EXCITER расстались с басистом

26 фев 2014 : 		 Основатель EXCITER уходит из музыки

18 ноя 2010 : 		 Новая песня EXCITER

12 окт 2010 : 		 Новая песня EXCITER

14 авг 2010 : 		 EXCITER объявили дату релиза новой пластинки

18 апр 2010 : 		 Фронтмен EXCITER о смерти Peter'a Steele'a

13 янв 2008 : 		 Новый альбом EXCITER готов

17 дек 2007 : 		 EXCITER приступают к микшированию нового альбома

28 ноя 2007 : 		 EXCITER о новом альбоме

23 окт 2007 : 		 Выход нового релиза EXCITER откладывается

29 авг 2007 : 		 EXCITER начинают запись нового альбома

9 май 2006 : 		 EXCITER вновь остались без вокалиста

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EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci

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EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci. Об этом сообщил Allan Johnson:

«У нас есть серьезные новости из стана группы. Из-за профессиональных и личных разногласий, John Ricci принял решение покинуть состав группы. Я хотел бы сообщить всем нашим поклонникам, что я и Dan продолжим сочинять и записывать новый материал. Однако концертные выступления из тех, что были намечены, переносятся до момента, когда мы найдем подходящего человека».



EXCITER Parts Ways With Guitarist JOHN RICCI Once Again



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