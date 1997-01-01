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EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci. Об этом сообщил Allan Johnson:



«У нас есть серьезные новости из стана группы. Из-за профессиональных и личных разногласий, John Ricci принял решение покинуть состав группы. Я хотел бы сообщить всем нашим поклонникам, что я и Dan продолжим сочинять и записывать новый материал. Однако концертные выступления из тех, что были намечены, переносятся до момента, когда мы найдем подходящего человека».











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