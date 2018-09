19 сен 2018



Новый альбом ICARUS WITCH выйдет осенью Американская хэви металл группа ICARUS WITCH объявила о планах выпуска 26 октября на Cleopatra Records нового альбома "Goodbye Cruel World" — это первая за шесть лет студийная пластинка коллектива и первая для нового вокалиста Andrew D’Cagna. Композиция “Misfortune Teller” доступна ниже:



“Goodbye Cruel World”

“Misfortune Teller”

“Lightning Strikes”

“Mirage”

“Through Your Eyes”

“The Flood”

“Silence Of The Siren”

“Possessed By You”

“Antivenom”

“Until The Bitter End”















+0 -1









просмотров: 38