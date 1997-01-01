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*Icarus Witch*



19 сен 2018 : 		 Новый альбом ICARUS WITCH выйдет осенью

29 апр 2018 : 		 Новое видео ICARUS WITCH

2 июл 2016 : 		 ICARUS WITCH выпустили пиво

14 июн 2012 : 		 Новый альбом ICARUS WITCH выйдет в июле

25 авг 2011 : 		 ICARUS WITCH сменили гитариста и ударника

21 дек 2010 : 		 Новая песня ICARUS WITCH

23 ноя 2010 : 		 ICARUS WITCH записывают новый сингл

16 апр 2010 : 		 Басист ICARUS WITCH о смерти Peter'a Steele'a

30 янв 2010 : 		 Семплы с нового альбома ICARUS WITCH

28 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ICARUS WITCH

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|||| 19 сен 2018

Новый альбом ICARUS WITCH выйдет осенью

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Американская хэви металл группа ICARUS WITCH объявила о планах выпуска 26 октября на Cleopatra Records нового альбома "Goodbye Cruel World" — это первая за шесть лет студийная пластинка коллектива и первая для нового вокалиста Andrew D’Cagna. Композиция “Misfortune Teller” доступна ниже:

“Goodbye Cruel World”
“Misfortune Teller”
“Lightning Strikes”
“Mirage”
“Through Your Eyes”
“The Flood”
“Silence Of The Siren”
“Possessed By You”
“Antivenom”
“Until The Bitter End”

ICARUS WITCH To Release New Album Goodbye Cruel World






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