Новый альбом ICARUS WITCH выйдет осенью

Американская хэви металл группа ICARUS WITCH объявила о планах выпуска 26 октября на Cleopatra Records нового альбома "Goodbye Cruel World" — это первая за шесть лет студийная пластинка коллектива и первая для нового вокалиста Andrew D’Cagna. Композиция “Misfortune Teller” доступна ниже:
“Goodbye Cruel World”
“Misfortune Teller”
“Lightning Strikes”
“Mirage”
“Through Your Eyes”
“The Flood”
“Silence Of The Siren”
“Possessed By You”
“Antivenom”
“Until The Bitter End”
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