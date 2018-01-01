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Новый альбом ROXANNE выйдет осенью
Американские рокеры ROXANNE 26 октября на Rat Pak Records выпустят новую работу "Radio Silence". Коллектив был основан в конце 80-х и прославился такими хитами как “Cherry Bay” и “Sweet Maria”, а также кавер-версией Wild Cherry “Play That Funky Music". В качестве гостей в записи нового материала принимали участие George Lynch, вокалист King’s X dUg Pinnick и барабанщик KORN Ray Luzier.
Jamie Brown|: «Мы хотели создать такую рок пластинку, под которую вы опустите окна и будете гнать на полной скорости и, полагаю, нам это удалось!»
Альбом будет доступен на винилах разных цветов, кассете, и CD с автографами:
"Someone To Kill"
"Girls Alright"
"Super Bad" (ft: George Lynch)
"Thin Blue Line"
"Broken Chandeliers"
"Man In The Moon" (ft: Ray Luzier & dUg Pinnick)
"Go Fuck Yourself" (ft: George Lynch & dUg Pinnick)
"Without Us"
"Quarter To Four"
"I Don’t Want To Live This Way"
"First Mistake"
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