Новое видео THE UNGUIDED “A Link To The Past”, новое видео группы THE UNGUIDED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома " And The Battle Royale", выходящего 10 ноября на Napalm Records:



“Death's Sting”

“The Heartbleed Bug”

“Legendary”

“Dark Metamorphosis”

“A Link To The Past”

“Anchor Stone (Of The World)”

“Manipulate Fear”

“Force Of Nature”

“King's Fall”

“Nighttaker” (Bonus Track)

“Daybreaker” (Bonus Track)

