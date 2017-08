сегодня



Обложка и трек лист нового альбома THE UNGUIDED THE UNGUIDED опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "And The Battle Royale", выход которого намечен на десятое ноября на Napalm Records:



“Death's Sting”

“The Heartbleed Bug”

“Legendary”

“Dark Metamorphosis”

“A Link To The Past”

“Anchor Stone (Of The World)”

“Manipulate Fear”

“Force Of Nature”

“King's Fall”

“Nighttaker” (Bonus Track)

“Daybreaker” (Bonus Track)

Диджипак версия будет содержать бонус-DVD с записью прощального концерта с Roland'ом Johansson'ом:



“Becoming Death” (Intro)

“Enraged”

“King Of Clubs”

“Blodbad”

“Heartseeker”

“Green Eyed Demon” (Feat. Christoffer Andersson)

“Unguided Entity”

“Betrayer Of The Code” (Feat. John Bengtsson)

“Operation: E.A.E.”

“Eye Of The Thylacine”

“Inherit The Earth”

“The Worst Day” (Revisited)

“Nighttaker”

“Phoenix Down”

“Hate (And Other Triumphs)”









