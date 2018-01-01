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*Sacral Rage*



26 сен 2018 : 		 Новая песня SACRAL RAGE

11 сен 2018 : 		 Новая песня SACRAL RAGE

2 фев 2018 : 		 SACRAL RAGE на Cruz Del Sur Music

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Новая песня SACRAL RAGE

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“Samsara (L.C.E.)", новая песня группы SACRAL RAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond Celestial Echoes", выход которого запланирован на 19 октября на Cruz Del Sur Music:

“Progenitor”
“Eternal Solstice”
“Vaguely Decoded”
“Suspended Privilege”
“Samsara (L.C.E.)”
“Necropia”
“Onward To Nucleus”
“The Glass”

SACRAL RAGE Streaming New Song вЂњSamsara (L.C.E.)вЂќ






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