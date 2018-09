сегодня



Новая песня SACRAL RAGE “Samsara (L.C.E.)", новая песня группы SACRAL RAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond Celestial Echoes", выход которого запланирован на 19 октября на Cruz Del Sur Music:



“Progenitor”

“Eternal Solstice”

“Vaguely Decoded”

“Suspended Privilege”

“Samsara (L.C.E.)”

“Necropia”

“Onward To Nucleus”

“The Glass”







Beyond Celestial Echoes by Sacral Rage







