сегодня



Новое видео THE BREW "Gin Soaked Loving Queen", новое видео группы THE BREW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из выходящего пятого октября на Napalm Records альбома "Art Of Persuasion":



"Seven Days Too Long"

"One Line Crimes"

"Boomerang Fool"

"Gin Soaked Loving Queen"

"Naked As I Stand"

"Shaking The Room"

"Pointless Pain"

"Excess"

"Carry The News"

"Ghost Of The Nation"

"Pink Noise King"



Он будет доступен в следующих вариантах:



- 1 CD Digipack

- 1 LP Vinyl (Black)

- 1 LP Vinyl (Gold) (Napalm Mailorder exclusive)

- 1 LP Vinyl (Purple) (Napalm Mailorder exclusive)

- Digital Album

















+0 -0









просмотров: 54