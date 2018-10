сегодня



Новая песня THE BREW "Naked As I Stand", новая песня группы THE BREW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выпущенного пятого октября на Napalm Records альбома "Art Of Persuasion":



"Seven Days Too Long"

"One Line Crimes"

"Boomerang Fool"

"Gin Soaked Loving Queen"

"Naked As I Stand"

"Shaking The Room"

"Pointless Pain"

"Excess"

"Carry The News"

"Ghost Of The Nation"

"Pink Noise King"



Он будет доступен в следующих вариантах:



- 1 CD Digipack

- 1 LP Vinyl (Black)

- 1 LP Vinyl (Gold) (Napalm Mailorder exclusive)

- 1 LP Vinyl (Purple) (Napalm Mailorder exclusive)

- Digital Album



















+0 -1









просмотров: 159