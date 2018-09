сегодня



ЕР FRACTAL CYPHER выйдет осенью FRACTAL CYPHER выпустят новый ЕР, получивший название "Prelude To An Impending Outcome", восьмого ноября этого года:





“Coming Back To Life”

“The Grandeur Of It All”

“From The Above And To The Stars”

“Red Lady”











