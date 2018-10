1 окт 2018



LION'S SHARE выпустили новый ЕР Немецкая группа LION'S SHARE выпустила в цифровом варианте новый ЕР, в который вошла перезаписанная версия композиции "Sins Of A Father", в оригинале выпущенная на дебютном альбоме группы.



«Было просто бомбически работать над этим треком с Andy и Kay, которые записывали тогда оригинальную версию. Уверен, это всколыхнуло много безумных воспоминаний» — говорит гитарист группы, Lars Chriss.



По словам вокалиста группы, состав, работающий над этим ЕР, был практически таким же, каким был записан и его сольный альбом "Evil Deluxe", а по словам Lars'a, два специальных бонуса, записанных в рамках 'Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute' в октябре 2010 года, представляют из себя образчик полностью живого и никак не исправленного звучания группы.



Трек-лист:



01. Another Desire



02. The Lion's Trial



03. Sins Of A Father (2018 re-recording)



04. The Mob Rules (live from the "Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute" 2010)



05. Heaven And Hell (live from the "Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute" 2010)















