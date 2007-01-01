LION'S SHARE выпустили новый ЕР

Немецкая группа LION'S SHARE выпустила в цифровом варианте новый ЕР, в который вошла перезаписанная версия композиции "Sins Of A Father", в оригинале выпущенная на дебютном альбоме группы.
«Было просто бомбически работать над этим треком с Andy и Kay, которые записывали тогда оригинальную версию. Уверен, это всколыхнуло много безумных воспоминаний» — говорит гитарист группы, Lars Chriss.
По словам вокалиста группы, состав, работающий над этим ЕР, был практически таким же, каким был записан и его сольный альбом "Evil Deluxe", а по словам Lars'a, два специальных бонуса, записанных в рамках 'Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute' в октябре 2010 года, представляют из себя образчик полностью живого и никак не исправленного звучания группы.
Трек-лист:
01. Another Desire
02. The Lion's Trial
03. Sins Of A Father (2018 re-recording)
04. The Mob Rules (live from the "Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute" 2010)
05. Heaven And Hell (live from the "Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute" 2010)
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