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*Lion's Share*



1 окт 2018 : 		 LION'S SHARE выпустили новый ЕР

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

5 июн 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

18 окт 2011 : 		 LION'S SHARE продолжают работу над альбомом

9 май 2011 : 		 LION'S SHARE исполнили песню в честь DIO

19 авг 2010 : 		 Басист LION'S SHARE покинул коллектив

12 июл 2010 : 		 LION'S SHARE исполнили каверы BLACK SABBATH и DIO

17 май 2010 : 		 LION'S SHARE о смерти DIO

1 апр 2009 : 		 Новое видео LION'S SHARE

17 фев 2009 : 		 Новая песня LION'S SHARE

26 янв 2009 : 		 Доступна обложка нового альбома LION'S SHARE

24 ноя 2008 : 		 Стал известен трек лист нового альбома LION'S SHARE

13 янв 2008 : 		 LION'S SHARE работают над новым концептуальным альбомом

9 окт 2007 : 		 Новый альбом LION'S SHARE выйдет в Японии в ноябре

26 май 2007 : 		 Сэмплы с нового альбома LION\'S SHARE

22 май 2007 : 		 Дебют нового состава LION's SHARE

10 апр 2007 : 		 LION'S SHARE снимут видео на песню 'The Edge Of The Razor'

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|||| 1 окт 2018

LION'S SHARE выпустили новый ЕР

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Немецкая группа LION'S SHARE выпустила в цифровом варианте новый ЕР, в который вошла перезаписанная версия композиции "Sins Of A Father", в оригинале выпущенная на дебютном альбоме группы.

«Было просто бомбически работать над этим треком с Andy и Kay, которые записывали тогда оригинальную версию. Уверен, это всколыхнуло много безумных воспоминаний» — говорит гитарист группы, Lars Chriss.

По словам вокалиста группы, состав, работающий над этим ЕР, был практически таким же, каким был записан и его сольный альбом "Evil Deluxe", а по словам Lars'a, два специальных бонуса, записанных в рамках 'Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute' в октябре 2010 года, представляют из себя образчик полностью живого и никак не исправленного звучания группы.

Трек-лист:

01. Another Desire

02. The Lion's Trial

03. Sins Of A Father (2018 re-recording)

04. The Mob Rules (live from the "Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute" 2010)

05. Heaven And Hell (live from the "Sweden Rock - Ronnie James Dio Tribute" 2010)



LION'S SHARE Releases New EP Featuring Re-Recording Of 'Sins Of A Father'




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